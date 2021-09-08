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Суд признал приговор доценту МАИ Воробьеву по делу о госизмене законным
Суд признал приговор доценту МАИ Воробьеву по делу о госизмене законным - РИА Новости, 08.09.2021
Суд признал приговор доценту МАИ Воробьеву по делу о госизмене законным
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 20-летний приговор доценту кафедры Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:31
2021-09-08T15:42
москва
московский авиационный институт
происшествия
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 20-летний приговор доценту кафедры Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву, осужденному за государственную измену, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.Как отметили в инстанции, апелляционным судом приговор Мосгорсуда изменен: исключены показания нескольких свидетелей, вопрос о судьбе вещественных доказательств отправлен на пересмотр."В остальной части приговор оставлен без изменений", - добавили в пресс-службе.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, Воробьева ждет этапирование в колонию для отбытия наказания.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Мосгорсуд в апреле назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в один миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения.Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ, ядерных материалов или оружия.Что именно пытался переправить за границу доцент, следствие ФСБ и суд не раскрыли.Алексей Воробьев являлся или является доцентом кафедры МАИ. На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html
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москва, московский авиационный институт, происшествия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:31 08.09.2021 (обновлено: 15:42 08.09.2021)
 
Суд признал приговор доценту МАИ Воробьеву по делу о госизмене законным

Суд в Москве признал 20-летний приговор доценту МАИ Воробьеву по делу о госизмене законным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 20-летний приговор доценту кафедры Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву, осужденному за государственную измену, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.
Как отметили в инстанции, апелляционным судом приговор Мосгорсуда изменен: исключены показания нескольких свидетелей, вопрос о судьбе вещественных доказательств отправлен на пересмотр.
"В остальной части приговор оставлен без изменений", - добавили в пресс-службе.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, Воробьева ждет этапирование в колонию для отбытия наказания.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.
Мосгорсуд в апреле назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в один миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения.
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Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду таких веществ, ядерных материалов или оружия.
Что именно пытался переправить за границу доцент, следствие ФСБ и суд не раскрыли.
Алексей Воробьев являлся или является доцентом кафедры МАИ. На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".
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