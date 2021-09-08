Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210908/prichastie-1749139813.html
Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков
Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков - РИА Новости, 08.09.2021
Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков
Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:20
2021-09-08T12:20
религия
будапешт
лилль
римско-католическая церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Между католиками и православными нет евхаристического общения, однако их связывает общая вера в то, что присутствие Христа в освященных евхаристических хлебе и вине – не просто символическое, но реальное и всецелое, что евхаристические хлеб и вино – истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и что Евхаристия совершается не просто в воспоминание о Тайной вечере, но актуализирует ее для каждого верующего, участвующего в богослужении", - сказал он, выступая на открытии международного евхаристического конгресса в Будапеште. Англоязычный текст выступления предоставили РИА Новости в ОВЦС во вторник.Причастие в разных формах - важнейшее таинство, обязательное для христиан всех конфессий. Взаимное признание таинства причастия в христианстве означает, фактически, признание церквями друг друга и их единство, и именно обсуждение общего причастия чаще всего воспринимается верующими как знак близости объединения западной и восточной ветвей христианства, расколотых на протяжении столетий.Уверенность в том, что таким образом возможно "обожение" - полное единение с Господом, предполагающее в том числе и полное обретение божественных качеств - объединяет православных и католиков, уверен митрополит Иларион."Для нас, христиан, это составляет самую суть нашего богословия. Мы можем использовать разные термины (кто-то предпочитает латинские вместо греческих), однако я убежден, что все мы верим в возможность подобного единения", - заявил митрополит Иларион.Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету. В завершающей его мессе папы Римского Франциска 12 сентября примет участие первый русский католический епископ, Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин.
https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html
https://ria.ru/20210622/khristiane-1737963819.html
будапешт
лилль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7992e0f2056303c31e44dabfcc054de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
будапешт, лилль, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
12:20 08.09.2021
 

Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Между католиками и православными нет евхаристического общения, однако их связывает общая вера в то, что присутствие Христа в освященных евхаристических хлебе и вине – не просто символическое, но реальное и всецелое, что евхаристические хлеб и вино – истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и что Евхаристия совершается не просто в воспоминание о Тайной вечере, но актуализирует ее для каждого верующего, участвующего в богослужении", - сказал он, выступая на открытии международного евхаристического конгресса в Будапеште. Англоязычный текст выступления предоставили РИА Новости в ОВЦС во вторник.
Подготовка к празднованию католической Пасхи в Париже - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Религия
Когда все христиане будут праздновать Пасху в один день
Причастие в разных формах - важнейшее таинство, обязательное для христиан всех конфессий. Взаимное признание таинства причастия в христианстве означает, фактически, признание церквями друг друга и их единство, и именно обсуждение общего причастия чаще всего воспринимается верующими как знак близости объединения западной и восточной ветвей христианства, расколотых на протяжении столетий.
Уверенность в том, что таким образом возможно "обожение" - полное единение с Господом, предполагающее в том числе и полное обретение божественных качеств - объединяет православных и католиков, уверен митрополит Иларион.
"Для нас, христиан, это составляет самую суть нашего богословия. Мы можем использовать разные термины (кто-то предпочитает латинские вместо греческих), однако я убежден, что все мы верим в возможность подобного единения", - заявил митрополит Иларион.
Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету. В завершающей его мессе папы Римского Франциска 12 сентября примет участие первый русский католический епископ, Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин.
Католики - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Религия
"Много обид". Для христиан всего мира грядет "событие тысячелетия"
 
РелигияБудапештЛилльРимско-католическая церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе прокомментировали украинские санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния