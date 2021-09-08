Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Между католиками и православными нет евхаристического общения, однако их связывает общая вера в то, что присутствие Христа в освященных евхаристических хлебе и вине – не просто символическое, но реальное и всецелое, что евхаристические хлеб и вино – истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и что Евхаристия совершается не просто в воспоминание о Тайной вечере, но актуализирует ее для каждого верующего, участвующего в богослужении", - сказал он, выступая на открытии международного евхаристического конгресса в Будапеште. Англоязычный текст выступления предоставили РИА Новости в ОВЦС во вторник.
Причастие в разных формах - важнейшее таинство, обязательное для христиан всех конфессий. Взаимное признание таинства причастия в христианстве означает, фактически, признание церквями друг друга и их единство, и именно обсуждение общего причастия чаще всего воспринимается верующими как знак близости объединения западной и восточной ветвей христианства, расколотых на протяжении столетий.
Уверенность в том, что таким образом возможно "обожение" - полное единение с Господом, предполагающее в том числе и полное обретение божественных качеств - объединяет православных и католиков, уверен митрополит Иларион.
"Для нас, христиан, это составляет самую суть нашего богословия. Мы можем использовать разные термины (кто-то предпочитает латинские вместо греческих), однако я убежден, что все мы верим в возможность подобного единения", - заявил митрополит Иларион.
Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету. В завершающей его мессе папы Римского Франциска 12 сентября примет участие первый русский католический епископ, Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин.