https://ria.ru/20210908/prichastie-1749139813.html

Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков

Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков - РИА Новости, 08.09.2021

Митрополит Иларион рассказал, что объединяет православных и католиков

Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:20

религия

будапешт

лилль

римско-католическая церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая вера в причастие объединяет православных и католиков, несмотря на то что они не признают этого таинства, совершенного в храмах друг друга, полагает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Между католиками и православными нет евхаристического общения, однако их связывает общая вера в то, что присутствие Христа в освященных евхаристических хлебе и вине – не просто символическое, но реальное и всецелое, что евхаристические хлеб и вино – истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и что Евхаристия совершается не просто в воспоминание о Тайной вечере, но актуализирует ее для каждого верующего, участвующего в богослужении", - сказал он, выступая на открытии международного евхаристического конгресса в Будапеште. Англоязычный текст выступления предоставили РИА Новости в ОВЦС во вторник.Причастие в разных формах - важнейшее таинство, обязательное для христиан всех конфессий. Взаимное признание таинства причастия в христианстве означает, фактически, признание церквями друг друга и их единство, и именно обсуждение общего причастия чаще всего воспринимается верующими как знак близости объединения западной и восточной ветвей христианства, расколотых на протяжении столетий.Уверенность в том, что таким образом возможно "обожение" - полное единение с Господом, предполагающее в том числе и полное обретение божественных качеств - объединяет православных и католиков, уверен митрополит Иларион."Для нас, христиан, это составляет самую суть нашего богословия. Мы можем использовать разные термины (кто-то предпочитает латинские вместо греческих), однако я убежден, что все мы верим в возможность подобного единения", - заявил митрополит Иларион.Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету. В завершающей его мессе папы Римского Франциска 12 сентября примет участие первый русский католический епископ, Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин.

https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html

https://ria.ru/20210622/khristiane-1737963819.html

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лилль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

будапешт, лилль, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат