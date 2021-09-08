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В Германии назвали последнее препятствие для "Северного потока — 2"

В Германии назвали последнее препятствие для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.09.2021

В Германии назвали последнее препятствие для "Северного потока — 2"

Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман назвали последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-08T23:10

2021-09-08T23:10

2021-09-09T00:55

политика

сша

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евросоюз

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман назвали последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток — 2".По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что следующие власти Германии, иск "Немецкой экологической организации" и строгие требования Брюсселя торпедируют проект.Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта "Северный поток — 2" эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия — Прим. ред.).Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку — 2" может повлиять на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/sevtopok-1749074953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/lavrov-1748863428.html

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политика, сша, германия, евросоюз, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия