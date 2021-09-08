23:10 08.09.2021 (обновлено: 00:55 09.09.2021)
В Германии назвали последнее препятствие для "Северного потока — 2"
Handelsblatt назвала последним препятствием для "Северного потока — 2" новые власти ФРГ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман назвали последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток — 2".
"Если федеральное правительство отвернется от "Северного потока — 2", то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме", — пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта "Северный поток — 2" эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия — Прим. ред.).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку — 2" может повлиять на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
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