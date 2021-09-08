Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/pozhary-1749110395.html
В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти
В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти - РИА Новости, 08.09.2021
В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти
В восьми районах Якутии тушат десять лесных пожаров на площади в 142 тысячи гектаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:08
2021-09-08T09:08
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745399922_0:57:3077:1788_1920x0_80_0_0_24cb7b70e77991a4461224151b8a9b99.jpg
ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. В восьми районах Якутии тушат десять лесных пожаров на площади в 142 тысячи гектаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев на брифинге оперативного штаба.Во вторник сообщалось о том, что на территории Якутии ведется тушение восьми лесных пожаров на площади в 141 тысячу гектаров, за сутки ликвидировали 10 очагов.По словам замминистра, в среду на территории Якутии действуют 31 пожар на общей площади 245 тысяч гектаров. "Из них ведется тушение десяти лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектаров. Это на территории восьми районов республики", - отметил Сивцев.По оперативным данным, за сутки в регионе локализовано 3 пожара в трех районах республики на общей площади 104 тысячи га, ликвидировано 4 пожара на 146 га.Всего на тушении пожаров задействованы 228 человека и 36 единиц техники.
https://ria.ru/20210906/mchs-1748863757.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745399922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c246803eb8dba8f71381144df0d3b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:08 08.09.2021
 
В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти

В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. В восьми районах Якутии тушат десять лесных пожаров на площади в 142 тысячи гектаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев на брифинге оперативного штаба.
Во вторник сообщалось о том, что на территории Якутии ведется тушение восьми лесных пожаров на площади в 141 тысячу гектаров, за сутки ликвидировали 10 очагов.
По словам замминистра, в среду на территории Якутии действуют 31 пожар на общей площади 245 тысяч гектаров. "Из них ведется тушение десяти лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектаров. Это на территории восьми районов республики", - отметил Сивцев.
По оперативным данным, за сутки в регионе локализовано 3 пожара в трех районах республики на общей площади 104 тысячи га, ликвидировано 4 пожара на 146 га.
Всего на тушении пожаров задействованы 228 человека и 36 единиц техники.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 13:52
МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Крыму прокомментировали намерение Украины ввести санкции из-за моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния