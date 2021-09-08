https://ria.ru/20210908/pozhary-1749110395.html

В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти

В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти - РИА Новости, 08.09.2021

В Якутии число лесных пожаров выросло до десяти

В восьми районах Якутии тушат десять лесных пожаров на площади в 142 тысячи гектаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:08

2021-09-08T09:08

2021-09-08T09:08

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. В восьми районах Якутии тушат десять лесных пожаров на площади в 142 тысячи гектаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев на брифинге оперативного штаба.Во вторник сообщалось о том, что на территории Якутии ведется тушение восьми лесных пожаров на площади в 141 тысячу гектаров, за сутки ликвидировали 10 очагов.По словам замминистра, в среду на территории Якутии действуют 31 пожар на общей площади 245 тысяч гектаров. "Из них ведется тушение десяти лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектаров. Это на территории восьми районов республики", - отметил Сивцев.По оперативным данным, за сутки в регионе локализовано 3 пожара в трех районах республики на общей площади 104 тысячи га, ликвидировано 4 пожара на 146 га.Всего на тушении пожаров задействованы 228 человека и 36 единиц техники.

https://ria.ru/20210906/mchs-1748863757.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии