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В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России - РИА Новости, 08.09.2021
В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T02:41
2021-09-08T03:19
происшествия
хабаровский край
оренбургская область
волгоградская область
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
внии гочс
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Как полагают ученые МЧС, в Южном федеральном округе параметры природных пожаров могут превысить среднемноголетние значения в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также на всей территории Крыма.В Приволжье масштабные возгорания ожидаются в Саратовской, Оренбургской областях и Башкирии, а на Урале — в южных районах Курганской и Челябинской областей.На территории Сибири такие пожары прогнозируются на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области.В Дальневосточном федеральном округе — в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, а также на северо-западе Приморья.На территории Центральной России природные пожары могут превысить среднемноголетние показатели в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Калужской и Липецкой областях.Отмечается, что органам местного самоуправления этих регионов во взаимодействии с другими заинтересованными структурами РСЧС рекомендовано осуществить превентивные мероприятия для минимизации последствий прогнозируемых возгораний. Кроме того, их призвали оперативно усилить группировку для тушения природных пожаров.По данным ВНИИ ГОЧС, показатели возгораний в лесах Приволжского федерального округа уже превысили значения прошлого года более чем в 2,5 раза, а на Урале — почти в два раза. На территории Северо-Западного федерального округа площади, пройденные огнем от лесных пожаров, превзошли значения 2020 года в полтора раза.
https://ria.ru/20210906/mchs-1748863757.html
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происшествия, хабаровский край, оренбургская область, волгоградская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, внии гочс
02:41 08.09.2021 (обновлено: 03:19 08.09.2021)
 
В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России

ВНИИ ГОЧС: масштабные пожары ожидаются почти по всей России в сентябре

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара в Якутии
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Ученые ВНИИ ГОЧС, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов, отмечают, что среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов", — говорится на сайте института.

Как полагают ученые МЧС, в Южном федеральном округе параметры природных пожаров могут превысить среднемноголетние значения в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также на всей территории Крыма.
В Приволжье масштабные возгорания ожидаются в Саратовской, Оренбургской областях и Башкирии, а на Урале — в южных районах Курганской и Челябинской областей.
На территории Сибири такие пожары прогнозируются на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области.
В Дальневосточном федеральном округе — в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, а также на северо-западе Приморья.
На территории Центральной России природные пожары могут превысить среднемноголетние показатели в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Калужской и Липецкой областях.
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По данным ВНИИ ГОЧС, показатели возгораний в лесах Приволжского федерального округа уже превысили значения прошлого года более чем в 2,5 раза, а на Урале — почти в два раза. На территории Северо-Западного федерального округа площади, пройденные огнем от лесных пожаров, превзошли значения 2020 года в полтора раза.
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