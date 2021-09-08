https://ria.ru/20210908/pozhary-1749097497.html

В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России

В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России - РИА Новости, 08.09.2021

В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России

Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T02:41

2021-09-08T02:41

2021-09-08T03:19

происшествия

хабаровский край

оренбургская область

волгоградская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

внии гочс

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Как полагают ученые МЧС, в Южном федеральном округе параметры природных пожаров могут превысить среднемноголетние значения в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также на всей территории Крыма.В Приволжье масштабные возгорания ожидаются в Саратовской, Оренбургской областях и Башкирии, а на Урале — в южных районах Курганской и Челябинской областей.На территории Сибири такие пожары прогнозируются на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области.В Дальневосточном федеральном округе — в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, а также на северо-западе Приморья.На территории Центральной России природные пожары могут превысить среднемноголетние показатели в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Калужской и Липецкой областях.Отмечается, что органам местного самоуправления этих регионов во взаимодействии с другими заинтересованными структурами РСЧС рекомендовано осуществить превентивные мероприятия для минимизации последствий прогнозируемых возгораний. Кроме того, их призвали оперативно усилить группировку для тушения природных пожаров.По данным ВНИИ ГОЧС, показатели возгораний в лесах Приволжского федерального округа уже превысили значения прошлого года более чем в 2,5 раза, а на Урале — почти в два раза. На территории Северо-Западного федерального округа площади, пройденные огнем от лесных пожаров, превзошли значения 2020 года в полтора раза.

https://ria.ru/20210906/mchs-1748863757.html

https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html

хабаровский край

оренбургская область

волгоградская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, оренбургская область, волгоградская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, внии гочс