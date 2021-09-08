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В Саратовской области погиб мальчик из-за пожара

В Саратовской области погиб мальчик из-за пожара - РИА Новости, 08.09.2021

В Саратовской области погиб мальчик из-за пожара

Находившийся в доме один трехлетний ребенок погиб в среду вечером при пожаре в городе Балашове Саратовской области, его родители и старшая сестра... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T23:22

2021-09-08T23:22

2021-09-08T23:39

происшествия

саратовская область

балашов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 8 сен - РИА Новости. Находившийся в доме один трехлетний ребенок погиб в среду вечером при пожаре в городе Балашове Саратовской области, его родители и старшая сестра госпитализированы, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Сообщение о пожаре в частном деревянном доме, обложенном кирпичом, площадью 36 квадратных метров по адресу: улица Коммунистическая поступило в ведомство в 18.39 (17.39 мск)."В результате пожара погиб мальчик 2017 года рождения, его родители 1974 года рождения и старшая дочь - ученица 11 класса - госпитализированы в ЦРБ. У женщины ожоги 25%, девочка и мужчина - для осмотра. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что ребенок был в доме один, когда возник пожар, мать с дочерью - на улице во дворе дома", - сказала Куличенкова журналистам.Она отметила, что в 20.00 (19.00 мск) пожар потушили. На место выехали специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания, добавила она.Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи приступили к проверке по факту гибели ребенка на пожаре, предварительно, он погиб от отравления угарным газом."По предварительным данным... на момент начала пожара в доме находился трехлетний мальчик. Его мама и 17-летняя сестра находились на придомовой территории. Отец семейства отлучился по делам. Увидев дым, идущий из жилища, женщина бросилась в дом, но входная дверь оказалась заблокирована. Открыть ее собственными силами ей не удалось. Проникнуть внутрь дома через окно также не представилось возможным. Прибывшие по вызову пожарные в ходе тушения огня обнаружили внутри жилища мальчика. Признаков жизни ребенок не подавал. В результате пожара дом выгорел полностью", - говорится в сообщении.Прокуратура области также сообщила о начатой ведомством проверке, в ходе которой будут установлены причины оставления ребенка без присмотра и дана оценка исполнению родителями своих обязанностей.

https://ria.ru/20210908/vzryv-1749263353.html

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саратовская область

балашов

россия

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происшествия, саратовская область, балашов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия