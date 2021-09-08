https://ria.ru/20210908/poteplenie-1749180382.html

Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление

Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление - РИА Новости, 08.09.2021

Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление

Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента России, спецпредставитель главы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:00

2021-09-08T14:00

2021-09-08T14:00

общество

цены на нефть

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента России, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Естественно-научное представление об изменении климата (говорит о том), что температура к концу XXI века в принципе будет выше примерно на 1,8 градуса Цельсия при сценарии с очень низким выбросом парниковых газов. При сценарии, что выбросы сохранятся в тех же темпах, температура повысится на 2,1-3,5 градуса Цельсия", - рассказал Эдельгериев.По его словам, при втором сценарии мир ждут очень серьезные последствия. Поэтому необходимо с 2030 по 2050 годы максимально снизить выбросы, заявил он."Таким образом возможно на начальном этапе замедлить рост температур, а впоследствии, приложив усилия, можно выйти на ту температуру, к которой призывают - не допустить рост более 1,5 градусов. Тогда это можно, в принципе, обернуть потепление вспять", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/poteplenie-1749063521.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, цены на нефть, россия, руслан эдельгериев