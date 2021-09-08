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Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление
Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление - РИА Новости, 08.09.2021
Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление
Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента России, спецпредставитель главы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:00
2021-09-08T14:00
общество
цены на нефть
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента России, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Естественно-научное представление об изменении климата (говорит о том), что температура к концу XXI века в принципе будет выше примерно на 1,8 градуса Цельсия при сценарии с очень низким выбросом парниковых газов. При сценарии, что выбросы сохранятся в тех же темпах, температура повысится на 2,1-3,5 градуса Цельсия", - рассказал Эдельгериев.По его словам, при втором сценарии мир ждут очень серьезные последствия. Поэтому необходимо с 2030 по 2050 годы максимально снизить выбросы, заявил он."Таким образом возможно на начальном этапе замедлить рост температур, а впоследствии, приложив усилия, можно выйти на ту температуру, к которой призывают - не допустить рост более 1,5 градусов. Тогда это можно, в принципе, обернуть потепление вспять", - отметил он.
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общество, цены на нефть, россия, руслан эдельгериев
14:00 08.09.2021
 
Спецпредставитель Путина рассказал, как сдержать глобальное потепление

Спецпредставитель Путина: снижение выбросов парниковых газов сдержит глобальное потепление

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Максимальное снижение выбросов в атмосферу парниковых газов позволит сдержать глобальное потепление, заявил советник президента России, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Естественно-научное представление об изменении климата (говорит о том), что температура к концу XXI века в принципе будет выше примерно на 1,8 градуса Цельсия при сценарии с очень низким выбросом парниковых газов. При сценарии, что выбросы сохранятся в тех же темпах, температура повысится на 2,1-3,5 градуса Цельсия", - рассказал Эдельгериев.
По его словам, при втором сценарии мир ждут очень серьезные последствия. Поэтому необходимо с 2030 по 2050 годы максимально снизить выбросы, заявил он.
"Таким образом возможно на начальном этапе замедлить рост температур, а впоследствии, приложив усилия, можно выйти на ту температуру, к которой призывают - не допустить рост более 1,5 градусов. Тогда это можно, в принципе, обернуть потепление вспять", - отметил он.
Горожане в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ОбществоЦены на нефтьРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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