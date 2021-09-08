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Росгвардия будет охранять вещи пострадавших от взрыва в Ногинске
Росгвардия будет охранять вещи пострадавших от взрыва в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Росгвардия будет охранять вещи пострадавших от взрыва в Ногинске
Сотрудники Росгвардии будут охранять в ночное время вещи жильцов пострадавшего от взрыва дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:55
2021-09-08T19:55
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии будут охранять в ночное время вещи жильцов пострадавшего от взрыва дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими в ночное время обеспечат сохранность имущества граждан дома, в котором утром прогремел взрыв", - говорится в сообщении.Отмечается, что к охране дома привлечены сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.Днём восьмого сентября росгвардейцы обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов, пострадавших в результате обрушения нескольких этажей.Взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. По последним данным СК, в результате взрыва два человека погибли, 17 пострадали, из них шесть (в том числе двое детей) госпитализированы. Разбор завалов на месте обрушения конструкций после взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске, по данным представителя экстренных служб, может продолжиться до утра четверга.
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ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), взрыв газа в жилом доме в ногинске
19:55 08.09.2021
 
Росгвардия будет охранять вещи пострадавших от взрыва в Ногинске

Росгвардия будет охранять в ночное время вещи пострадавших от взрыва в Ногинске

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии будут охранять в ночное время вещи жильцов пострадавшего от взрыва дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими в ночное время обеспечат сохранность имущества граждан дома, в котором утром прогремел взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к охране дома привлечены сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.
Днём восьмого сентября росгвардейцы обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов, пострадавших в результате обрушения нескольких этажей.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. По последним данным СК, в результате взрыва два человека погибли, 17 пострадали, из них шесть (в том числе двое детей) госпитализированы. Разбор завалов на месте обрушения конструкций после взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске, по данным представителя экстренных служб, может продолжиться до утра четверга.
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 19:26
Под завалами на месте взрыва в Ногинске ищут двоих взрослых и ребенка
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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