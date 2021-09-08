https://ria.ru/20210908/postradavshie-1749221256.html

СК уточнил число пострадавших при взрыве газа в Ногинске

СК уточнил число пострадавших при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

СК уточнил число пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Следственный комитет России сообщил, что в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:59

2021-09-08T16:59

2021-09-08T17:21

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы.Взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших."В городе Ногинск Московской области вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло обрушение перекрытий с 1 по 3 этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение здания с 5 по 3 этаж. В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Подчеркивается, что разбор завалов продолжается, количество пострадавших будет уточняться. По данному факту расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводится осмотр, допрашиваются руководство и сотрудники управляющей компании и других организаций, обслуживавших внешний газопровод, внутриквартирные, а также подъездные коммуникации, планируется назначение ряда экспертиз.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749185507.html

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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Работа следователей на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске Следственный комитет России сообщил, что в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 2021-09-08T16:59 true PT0M32S

Кадры выжившей девочки на краю разрушенной квартиры в Ногинске МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ногинске. "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!". Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли. 2021-09-08T16:59 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье), россия