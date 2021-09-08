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Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз
Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз - РИА Новости, 08.09.2021
Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:34
2021-09-08T23:17
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миллет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз."Крым навсегда российский и никогда в Украину не вернется… Уважаемые крымчане, не обращайте внимания ни на какие платформы. С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен, ничего Крыму не угрожает. Нападать точно никому не советуем", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".При этом Аксенов назвал проведенный саммит "Крымская платформа", на котором обсуждался вопрос возвращения контроля Украины над Крымом, "ересью и театром абсурда".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На мероприятии обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". По итогам саммита была принята совместная декларация.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html
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украина, киев, оон, владимир зеленский, сергей лавров, сергей аксенов (политик), миллет, россия
22:34 08.09.2021 (обновлено: 23:17 08.09.2021)
 
Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз

Глава Крыма Аксенов: полуостров надежно защищен от всех внешних угроз

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз.
"Крым навсегда российский и никогда в Украину не вернется… Уважаемые крымчане, не обращайте внимания ни на какие платформы. С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен, ничего Крыму не угрожает. Нападать точно никому не советуем", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
При этом Аксенов назвал проведенный саммит "Крымская платформа", на котором обсуждался вопрос возвращения контроля Украины над Крымом, "ересью и театром абсурда".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На мероприятии обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". По итогам саммита была принята совместная декларация.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:17
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
 
УкраинаКиевООНВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСергей Аксенов (политик)МиллетРоссия
 
 
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