https://ria.ru/20210908/poluostrov-1749264871.html

Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз

Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз - РИА Новости, 08.09.2021

Аксенов заявил, что Крым надежно защищен от внешних угроз

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:34

2021-09-08T22:34

2021-09-08T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз."Крым навсегда российский и никогда в Украину не вернется… Уважаемые крымчане, не обращайте внимания ни на какие платформы. С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен, ничего Крыму не угрожает. Нападать точно никому не советуем", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".При этом Аксенов назвал проведенный саммит "Крымская платформа", на котором обсуждался вопрос возвращения контроля Украины над Крымом, "ересью и театром абсурда".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На мероприятии обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". По итогам саммита была принята совместная декларация.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html

https://ria.ru/20210908/putin-1749198711.html

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украина, киев, оон, владимир зеленский, сергей лавров, сергей аксенов (политик), миллет, россия