https://ria.ru/20210908/pokhorony-1749179507.html

Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября

Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября - РИА Новости, 08.09.2021

Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября

Убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц похоронят 9 сентября, рассказали РИА Новости родители девочек. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:55

2021-09-08T13:55

2021-09-08T14:55

происшествия

кемеровская область

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

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КИСЕЛЕВСК, 8 сен - РИА Новости. Убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц похоронят 9 сентября, рассказали РИА Новости родители девочек.Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли 7 сентября в одном из частных домов."Завтра (будем) хоронить", – сказал РИА Новости отец одной из погибших школьниц.Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников задержан. Он в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.

https://ria.ru/20210908/ubiystvo-1749121476.html

https://ria.ru/20210908/shkola-1749105100.html

кемеровская область

киселевск

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происшествия, кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе