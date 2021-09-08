https://ria.ru/20210908/pokhorony-1749179507.html
Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября
Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября - РИА Новости, 08.09.2021
Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября
Убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц похоронят 9 сентября, рассказали РИА Новости родители девочек. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:55
2021-09-08T13:55
2021-09-08T14:55
происшествия
кемеровская область
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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КИСЕЛЕВСК, 8 сен - РИА Новости. Убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц похоронят 9 сентября, рассказали РИА Новости родители девочек.Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли 7 сентября в одном из частных домов."Завтра (будем) хоронить", – сказал РИА Новости отец одной из погибших школьниц.Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников задержан. Он в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.
https://ria.ru/20210908/ubiystvo-1749121476.html
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происшествия, кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
13:55 08.09.2021 (обновлено: 14:55 08.09.2021)
Убитых в Киселевске школьниц похоронят 9 сентября
Убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц похоронят 9 сентября