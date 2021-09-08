https://ria.ru/20210908/pogoda-1749125192.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра - РИА Новости, 08.09.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:39

2021-09-08T10:39

2021-09-08T10:40

общество

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Период предупреждения в столице - с 21.00 8 сентября до 21.00 9 сентября. В области предупреждение действует с 12.00 среды до 21.00 четверга.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/poteplenie-1749063521.html

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2021

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общество, москва, гидрометцентр, погода