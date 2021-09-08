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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра - РИА Новости, 08.09.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:39
2021-09-08T10:39
2021-09-08T10:40
общество
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гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Период предупреждения в столице - с 21.00 8 сентября до 21.00 9 сентября. В области предупреждение действует с 12.00 среды до 21.00 четверга.
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общество, москва, гидрометцентр, погода
10:39 08.09.2021 (обновлено: 10:40 08.09.2021)
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра