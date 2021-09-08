https://ria.ru/20210908/plyuralizm-1749251383.html

Талибы заявили об отказе от политического плюрализма, сообщили СМИ

Талибы заявили об отказе от политического плюрализма, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021

Талибы заявили об отказе от политического плюрализма, сообщили СМИ

Новые власти Афганистана заявили, что отрицают политический плюрализм, так как он стал причиной конфессиональных войн, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:06

2021-09-08T20:06

2021-09-08T20:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новые власти Афганистана заявили, что отрицают политический плюрализм, так как он стал причиной конфессиональных войн, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя министра информации."Мы отрицаем политический плюрализм, партии проложили путь к конфессиональным войнам", - заявил телеканалу чиновник.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция)