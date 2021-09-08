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Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно
Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно - РИА Новости, 08.09.2021
Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно
Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:37
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общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде.Такое право имеют бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и других структур.Для получения пособия по линии ПФР необходимо соблюдение четырех условий:Кроме того, военный должен иметь СНИЛС. На индивидуальном лицевом счете фиксируются сведения о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях. Эти данные и будут определять право на страховую пенсию.
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общество, пенсионный фонд рф, россия
17:37 08.09.2021 (обновлено: 18:58 08.09.2021)
 
Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно

ПФР объяснил, в каких случаях россияне имеют право сразу на две пенсии

© Depositphotos / Mars58Пенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / Mars58
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде.
Такое право имеют бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и других структур.
Для получения пособия по линии ПФР необходимо соблюдение четырех условий:
  • Достижение пенсионного возраста, в том числе дающего право на досрочные выплаты.
  • Наличие необходимого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силовых ведомств. Сейчас это не менее 12 лет.
  • Наличие необходимых индивидуальных коэффициентов. В этом году нужно иметь 21.
  • Установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
Кроме того, военный должен иметь СНИЛС. На индивидуальном лицевом счете фиксируются сведения о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях. Эти данные и будут определять право на страховую пенсию.
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