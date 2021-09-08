17:37 08.09.2021 (обновлено: 18:58 08.09.2021)
Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно
ПФР объяснил, в каких случаях россияне имеют право сразу на две пенсии
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде.
Такое право имеют бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и других структур.
Для получения пособия по линии ПФР необходимо соблюдение четырех условий:
- —Достижение пенсионного возраста, в том числе дающего право на досрочные выплаты.
- —Наличие необходимого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силовых ведомств. Сейчас это не менее 12 лет.
- —Наличие необходимых индивидуальных коэффициентов. В этом году нужно иметь 21.
- —Установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
Кроме того, военный должен иметь СНИЛС. На индивидуальном лицевом счете фиксируются сведения о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях. Эти данные и будут определять право на страховую пенсию.
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