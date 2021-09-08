https://ria.ru/20210908/pensii-1749229240.html

Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно

Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно - РИА Новости, 08.09.2021

Россиянам назвали способы получать две пенсии одновременно

Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:37

2021-09-08T17:37

2021-09-08T18:58

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии ПФР, сообщили в фонде.Такое право имеют бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и других структур.Для получения пособия по линии ПФР необходимо соблюдение четырех условий:Кроме того, военный должен иметь СНИЛС. На индивидуальном лицевом счете фиксируются сведения о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях. Эти данные и будут определять право на страховую пенсию.

https://ria.ru/20210908/pensii-1749100507.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, россия