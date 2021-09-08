https://ria.ru/20210908/parki-1749258973.html

В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки

В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки - РИА Новости, 08.09.2021

В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки

Все парки и фестивальные площадки в день города в Москве будут открыты, но власти стараются не создавать мест, где бы собирались десятки тысяч человек, заявил... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:35

2021-09-08T21:35

2021-09-08T21:35

москва

сергей собянин

зарядье

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все парки и фестивальные площадки в день города в Москве будут открыты, но власти стараются не создавать мест, где бы собирались десятки тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, салют будет. Больших концертных площадок не планируется, но пройдет концерт в парке Зарядье, будут локальные концерты в домах культуры, в концертных залах."Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210907/mtsk-1748995937.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, зарядье, городское хозяйство москвы