https://ria.ru/20210908/pamfilova-1749151278.html

Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК

Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 08.09.2021

Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК

С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза — около 170 тысяч, заявила председатель... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:15

2021-09-08T12:15

2021-09-08T12:51

политика

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза — около 170 тысяч, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак."Мы все понимаем, что чем ближе к дню голосования, тем активнее разного рода хакеры будут действовать. Мы к этому готовы", — резюмировала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова