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Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК
Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 08.09.2021
Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК
С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза — около 170 тысяч, заявила председатель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:15
2021-09-08T12:51
политика
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза — около 170 тысяч, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак."Мы все понимаем, что чем ближе к дню голосования, тем активнее разного рода хакеры будут действовать. Мы к этому готовы", — резюмировала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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политика, госдума рф, элла памфилова
12:15 08.09.2021 (обновлено: 12:51 08.09.2021)
 
Памфилова заявила о росте числа интернет-атак на ресурсы ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова: число интернет-атак на ресурсы ЦИК выросло с июля в 2,5 раза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза — около 170 тысяч, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Примерно треть имеют очень высокий уровень критичности. То есть при успешной реализации могут нанести значительный вред", — подчеркнула она.

Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
"Мы все понимаем, что чем ближе к дню голосования, тем активнее разного рода хакеры будут действовать. Мы к этому готовы", — резюмировала Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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