https://ria.ru/20210908/pamfilova-1749122614.html

Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время

Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время - РИА Новости, 08.09.2021

Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время

Нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:25

2021-09-08T10:25

2021-09-08T12:22

политика

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова."Все участвующие в выборах партии повзрослели, они более квалифицированно стали подходить к выборам. С их стороны тоже есть движение в правильном направлении, а не только "Мы такие хорошие". Они тоже проделали хорошую работу. Это взаимное усилие, которое привело к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Высокий уровень конкуренции. Это самые конкурентные выборы, где самый низкий процент отказов", – рассказала Памфилова в эфире телеканала НТВ.Глава ЦИК РФ добавила, что сложившаяся позитивная ситуация дает возможность иметь 13 кандидатов на место на выборах в Госдуму, в среднем 11 кандидатов в заксобрания на региональных уровнях, а также до семи кандидатов на место на выборах высших должностных лиц в девяти регионах.Думская кампания этого года характеризуется беспрецедентно низким процентом отказов в регистрации кандидатов, он составляет около 5%, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.Она отметила, что в целом, с учетом одномандатников и самовыдвиженцев, процент отказов в регистрации составляет около 5%. "Это на 2% ниже предыдущей думской кампании, там было 7%", - сказала Памфилова.Ранее Памфилова заявила РИА Новости, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму. По ее словам, Центризбирком также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210906/nablyudateli-1748928788.html

https://ria.ru/20210907/matvienko-1749025055.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, элла памфилова