https://ria.ru/20210908/pamfilova-1749122614.html
Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время
Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время - РИА Новости, 08.09.2021
Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время
Нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:25
2021-09-08T10:25
2021-09-08T12:22
политика
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова."Все участвующие в выборах партии повзрослели, они более квалифицированно стали подходить к выборам. С их стороны тоже есть движение в правильном направлении, а не только "Мы такие хорошие". Они тоже проделали хорошую работу. Это взаимное усилие, которое привело к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Высокий уровень конкуренции. Это самые конкурентные выборы, где самый низкий процент отказов", – рассказала Памфилова в эфире телеканала НТВ.Глава ЦИК РФ добавила, что сложившаяся позитивная ситуация дает возможность иметь 13 кандидатов на место на выборах в Госдуму, в среднем 11 кандидатов в заксобрания на региональных уровнях, а также до семи кандидатов на место на выборах высших должностных лиц в девяти регионах.Думская кампания этого года характеризуется беспрецедентно низким процентом отказов в регистрации кандидатов, он составляет около 5%, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.Она отметила, что в целом, с учетом одномандатников и самовыдвиженцев, процент отказов в регистрации составляет около 5%. "Это на 2% ниже предыдущей думской кампании, там было 7%", - сказала Памфилова.Ранее Памфилова заявила РИА Новости, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму. По ее словам, Центризбирком также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, элла памфилова
10:25 08.09.2021 (обновлено: 12:22 08.09.2021)
Памфилова назвала нынешние выборы самыми конкурентными за последнее время
Глава ЦИК Элла Памфилова: нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.
Нынешние выборы являются самыми конкурентными за последнее время, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова
.
"Все участвующие в выборах партии повзрослели, они более квалифицированно стали подходить к выборам. С их стороны тоже есть движение в правильном направлении, а не только "Мы такие хорошие". Они тоже проделали хорошую работу. Это взаимное усилие, которое привело к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Высокий уровень конкуренции. Это самые конкурентные выборы, где самый низкий процент отказов", – рассказала Памфилова в эфире телеканала НТВ
.
Глава ЦИК РФ добавила, что сложившаяся позитивная ситуация дает возможность иметь 13 кандидатов на место на выборах в Госдуму, в среднем 11 кандидатов в заксобрания на региональных уровнях, а также до семи кандидатов на место на выборах высших должностных лиц в девяти регионах.
Думская кампания этого года характеризуется беспрецедентно низким процентом отказов в регистрации кандидатов, он составляет около 5%, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
"У нас как никогда мало жалоб и обращений в этом году, тем более тех, которые надо рассматривать на заседании ЦИК, тех, которые находятся в нашей компетенции. Это связано с тем, что эта кампания характеризуется беспрецедентным процентом отказов (в регистрации кандидатов - ред.)", - сказала Памфилова в интервью.
Она отметила, что в целом, с учетом одномандатников и самовыдвиженцев, процент отказов в регистрации составляет около 5%. "Это на 2% ниже предыдущей думской кампании, там было 7%", - сказала Памфилова.
Ранее Памфилова заявила РИА Новости, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ
, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму
. По ее словам, Центризбирком также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.