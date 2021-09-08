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Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов
Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов - РИА Новости, 08.09.2021
Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:04
2021-09-08T13:04
общество
ростовская область
аксайский район
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за закрытия в регионе ряда рынков, однако пообещал проверить информацию.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.После этого в СМИ появилась информация, что владельцы павильонов рынка "Атлант" записали видеообращение к президенту с просьбой разъяснить причины ликвидации торгового комплекса."Я никогда ничего не слышал об этом. У нас есть управление по работе с обращениями граждан, мы проверим там эту информацию. Но мы не слышали о таком обращении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли Путин обращение от ростовских предпринимателей, которые торговали на этих точках.
https://ria.ru/20210412/zaderzhanie-1727869825.html
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общество, ростовская область, аксайский район, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:04 08.09.2021
 
Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов

Песков: не слышал об обращении ростовских предпринимателей к Путину, но проверим сведения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за закрытия в регионе ряда рынков, однако пообещал проверить информацию.
В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
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После этого в СМИ появилась информация, что владельцы павильонов рынка "Атлант" записали видеообращение к президенту с просьбой разъяснить причины ликвидации торгового комплекса.
"Я никогда ничего не слышал об этом. У нас есть управление по работе с обращениями граждан, мы проверим там эту информацию. Но мы не слышали о таком обращении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли Путин обращение от ростовских предпринимателей, которые торговали на этих точках.
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ОбществоРостовская областьАксайский районВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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