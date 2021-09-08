Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов
Песков: не слышал об обращении ростовских предпринимателей к Путину, но проверим сведения
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за закрытия в регионе ряда рынков, однако пообещал проверить информацию.
В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
После этого в СМИ появилась информация, что владельцы павильонов рынка "Атлант" записали видеообращение к президенту с просьбой разъяснить причины ликвидации торгового комплекса.
"Я никогда ничего не слышал об этом. У нас есть управление по работе с обращениями граждан, мы проверим там эту информацию. Но мы не слышали о таком обращении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли Путин обращение от ростовских предпринимателей, которые торговали на этих точках.