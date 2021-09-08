https://ria.ru/20210908/obraschenie-1749166351.html

Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов

Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов - РИА Новости, 08.09.2021

Песков пообещал проверить информацию об обращении ростовских бизнесменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:04

2021-09-08T13:04

2021-09-08T13:04

общество

ростовская область

аксайский район

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей в адрес российского главы Владимира Путина из-за закрытия в регионе ряда рынков, однако пообещал проверить информацию.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.После этого в СМИ появилась информация, что владельцы павильонов рынка "Атлант" записали видеообращение к президенту с просьбой разъяснить причины ликвидации торгового комплекса."Я никогда ничего не слышал об этом. У нас есть управление по работе с обращениями граждан, мы проверим там эту информацию. Но мы не слышали о таком обращении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получал ли Путин обращение от ростовских предпринимателей, которые торговали на этих точках.

https://ria.ru/20210412/zaderzhanie-1727869825.html

https://ria.ru/20210719/tseny-1741853494.html

ростовская область

аксайский район

россия

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общество, ростовская область, аксайский район, владимир путин, дмитрий песков, россия