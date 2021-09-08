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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов - РИА Новости, 08.09.2021

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов

Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших.

2021-09-08T18:48

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видео

взрыв

ногинск

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Несколько человек все еще не выходят на связь. Они числятся пропавшими без вести. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших. Несколько человек все еще не выходят на связь, они числятся пропавшими без вести. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 2021-09-08T18:48 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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