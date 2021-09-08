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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов - РИА Новости, 08.09.2021
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших.
2021-09-08T18:48
2021-09-08T18:48
2021-09-08T18:48
видео
взрыв
ногинск
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Несколько человек все еще не выходят на связь. Они числятся пропавшими без вести. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив.
Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших. Несколько человек все еще не выходят на связь, они числятся пропавшими без вести. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2021-09-08T18:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, взрыв, ногинск, видео
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших.
2021-09-08T18:48
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PT0M31S
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших.