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В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего
В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего
Тело второго погибшего извлечено из-под завалов девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:24
2021-09-08T13:24
2021-09-08T14:11
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Тело второго погибшего извлечено из-под завалов девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб,"Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего", - сказал собеседник агентства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее было извлечено тело первого погибшего - мужчины.
https://ria.ru/20210908/gaz-1749119793.html
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске
13:24 08.09.2021 (обновлено: 14:11 08.09.2021)
В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего
В Ногинске после взрыва газа в девятиэтажке из-под завалов извлекли тело второго погибшего