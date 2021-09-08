https://ria.ru/20210908/noginsk-1749151733.html

Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске

Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске

По последним данным, в результате происшествия в Ногинске погиб один человек, пострадали девять, в том числе двое детей, шесть человек госпитализированы,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:17

2021-09-08T12:17

2021-09-08T12:19

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По последним данным, в результате происшествия в Ногинске погиб один человек, пострадали девять, в том числе двое детей, шесть человек госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее сообщалось, что извлечено тело первого погибшего."По состоянию на 12:00 в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно",- сказал Кузнецов журналистам.

ногинск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)