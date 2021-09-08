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Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске
Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске
По последним данным, в результате происшествия в Ногинске погиб один человек, пострадали девять, в том числе двое детей, шесть человек госпитализированы,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:17
2021-09-08T12:17
2021-09-08T12:19
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По последним данным, в результате происшествия в Ногинске погиб один человек, пострадали девять, в том числе двое детей, шесть человек госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, позднее сообщалось, что извлечено тело первого погибшего."По состоянию на 12:00 в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно",- сказал Кузнецов журналистам.
ногинск
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)
12:17 08.09.2021 (обновлено: 12:19 08.09.2021)
Минздрав уточнил число жертв при взрыве газа в Ногинске
Минздрав: при взрыве газа в Ногинске погиб один человек, еще девять пострадали