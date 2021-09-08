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При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве газа в Ногинске, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:55

2021-09-08T09:55

2021-09-08T12:14

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве газа в Ногинске, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная."Погибшие — женщина и мужчина", — добавила она. В МЧС уточнили, что ранены девять человек, в том числе двое детей.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра на улице 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Под завалами могут находиться еще несколько человек.На месте работают оперативные службы, туда же приехал глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, восстановление дома может занять до восьми месяцев. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ногинске