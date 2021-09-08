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При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек
При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек - РИА Новости, 08.09.2021
При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек
Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:25
2021-09-08T10:25
2021-09-08T10:29
происшествия
ногинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Спасено девять человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)
10:25 08.09.2021 (обновлено: 10:29 08.09.2021)
При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске пострадали девять человек, в том числе двое детей