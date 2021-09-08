https://ria.ru/20210908/noginsk-1749122489.html

При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек

При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в Ногинске пострадали девять человек

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:25

2021-09-08T10:25

2021-09-08T10:29

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749111754_0:372:958:911_1920x0_80_0_0_56725dc9089b22f3177717396559465c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Спасено девять человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

ногинск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)