https://ria.ru/20210908/noginsk-1749121268.html

Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске

Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске

Очевидцы, живущие неподалеку от дома в Ногинске, в котором произошел хлопок газа, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв, на который среагировала... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:15

2021-09-08T10:15

2021-09-08T10:15

происшествия

ногинск

елена яковлева

следственный комитет россии (ск рф)

тсж

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Очевидцы, живущие неподалеку от дома в Ногинске, в котором произошел хлопок газа, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв, на который среагировала сигнализация машин, а некоторые почувствовали, как "приподняло" кровати.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек."Сдетонировало без десяти семь где-то. Взрыв слышали, и машины – сигнализация у всех сработала. А у соседей, говорят, кровати приподняло даже", - сообщили жители близлежащих домов.В пресс-службе минздрава Подмосковья заявили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Позже в региональном главке СК РФ уточнили, что два человека погибли и пятеро пострадали.Взрыв газа в доме в подмосковном Ногинске был такой силы, что в здании напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказала РИА Новости очевидец Елена Яковлева, живущая по соседству."Наш дом напротив - был очень сильный взрыв. Мы его не просто услышали - некоторые в это время уже завтракали, и столы, и стулья - все аж пошатнулось. У тех, у кого окна выходят на этот дом, повыбивало стекла", - заявила Яковлева.Собеседница добавила, что на улицу выбежали многие жители соседних домов. У многих там стояли автомобили, они были в налете, щепках, кусках поролона, в одной машине выбиты стекла."Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: "Только сиди, только сиди! Не двигайся!", - описала первые минуты после происшествия Елена.По ее словам, на место сразу приехали спасательные службы, правоохранители и скорые. "Мы отгоняли машины от дома, чтобы пожарная машина могла вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей", - рассказала женщина.По ее словам, никаких нареканий по подаче газа в их доме не было, проверки проходили часто. "Наш дом относится к управляющей компании, а вот дом, где произошел взрыв, - это ТСЖ", - уточнила Яковлева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/noginsk-1749118903.html

https://ria.ru/20210908/vzryv-1749117164.html

ногинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, елена яковлева, следственный комитет россии (ск рф), тсж, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске