https://ria.ru/20210908/noginsk-1749121268.html
Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске
Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске
Очевидцы, живущие неподалеку от дома в Ногинске, в котором произошел хлопок газа, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв, на который среагировала... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:15
2021-09-08T10:15
2021-09-08T10:15
происшествия
ногинск
елена яковлева
следственный комитет россии (ск рф)
тсж
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Очевидцы, живущие неподалеку от дома в Ногинске, в котором произошел хлопок газа, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв, на который среагировала сигнализация машин, а некоторые почувствовали, как "приподняло" кровати.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек."Сдетонировало без десяти семь где-то. Взрыв слышали, и машины – сигнализация у всех сработала. А у соседей, говорят, кровати приподняло даже", - сообщили жители близлежащих домов.В пресс-службе минздрава Подмосковья заявили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Позже в региональном главке СК РФ уточнили, что два человека погибли и пятеро пострадали.Взрыв газа в доме в подмосковном Ногинске был такой силы, что в здании напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказала РИА Новости очевидец Елена Яковлева, живущая по соседству."Наш дом напротив - был очень сильный взрыв. Мы его не просто услышали - некоторые в это время уже завтракали, и столы, и стулья - все аж пошатнулось. У тех, у кого окна выходят на этот дом, повыбивало стекла", - заявила Яковлева.Собеседница добавила, что на улицу выбежали многие жители соседних домов. У многих там стояли автомобили, они были в налете, щепках, кусках поролона, в одной машине выбиты стекла."Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: "Только сиди, только сиди! Не двигайся!", - описала первые минуты после происшествия Елена.По ее словам, на место сразу приехали спасательные службы, правоохранители и скорые. "Мы отгоняли машины от дома, чтобы пожарная машина могла вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей", - рассказала женщина.По ее словам, никаких нареканий по подаче газа в их доме не было, проверки проходили часто. "Наш дом относится к управляющей компании, а вот дом, где произошел взрыв, - это ТСЖ", - уточнила Яковлева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/noginsk-1749118903.html
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происшествия, ногинск, елена яковлева, следственный комитет россии (ск рф), тсж, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске
Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Ногинске
Очевидцы рассказали о подпрыгнувших кроватях после взрыва в доме в Ногинске
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Очевидцы, живущие неподалеку от дома в Ногинске, в котором произошел хлопок газа, рассказали РИА Новости, что услышали взрыв, на который среагировала сигнализация машин, а некоторые почувствовали, как "приподняло" кровати.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Эвакуированы более 170 человек.
"Сдетонировало без десяти семь где-то. Взрыв слышали, и машины – сигнализация у всех сработала. А у соседей, говорят, кровати приподняло даже", - сообщили жители близлежащих домов.
В пресс-службе минздрава Подмосковья заявили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Позже в региональном главке СК РФ
уточнили, что два человека погибли и пятеро пострадали.
Взрыв газа в доме в подмосковном Ногинске
был такой силы, что в здании напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказала РИА Новости очевидец Елена Яковлева
, живущая по соседству.
"Наш дом напротив - был очень сильный взрыв. Мы его не просто услышали - некоторые в это время уже завтракали, и столы, и стулья - все аж пошатнулось. У тех, у кого окна выходят на этот дом, повыбивало стекла", - заявила Яковлева.
"Было понятно, что это взрыв. У моей машины сработала сигнализация, я сразу посмотрела в окно - был очень сильный черный дым, и не было понятно, что именно произошло. Мы решили, что взорвался какой-то автомобиль. Первой мысли, что это взрыв именно в доме, не было", - продолжила она.
Собеседница добавила, что на улицу выбежали многие жители соседних домов. У многих там стояли автомобили, они были в налете, щепках, кусках поролона, в одной машине выбиты стекла.
"Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: "Только сиди, только сиди! Не двигайся!", - описала первые минуты после происшествия Елена.
"У меня было такое состояние, когда я ее увидела, что ни о чем думать не могла, тем более, мне не пришло в голову это снимать на камеру", - добавила очевидец.
По ее словам, на место сразу приехали спасательные службы, правоохранители и скорые. "Мы отгоняли машины от дома, чтобы пожарная машина могла вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей", - рассказала женщина.
По ее словам, никаких нареканий по подаче газа в их доме не было, проверки проходили часто. "Наш дом относится к управляющей компании, а вот дом, где произошел взрыв, - это ТСЖ
", - уточнила Яковлева.