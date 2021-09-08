https://ria.ru/20210908/noginsk-1749115982.html
В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения
В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения
Один пункт временного размещения развернут в подмосковном Ногинске для расселения пострадавших жильцов 9-этажного дома при взрыве газа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:44
2021-09-08T09:44
2021-09-08T10:00
происшествия
ногинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Один пункт временного размещения развернут в подмосковном Ногинске для расселения пострадавших жильцов 9-этажного дома при взрыве газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Принято решение о развертывании одного пункта временного размещения для пострадавших жильцов жилого дома в Ногинске", - сказал собеседник агентства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали восемь человек, эвакуированы более 170 жильцов.Пункт временного размещения на 200 человек развернут в подмосковном Ногинске для приема жильцов пострадавшего от взрыва газа девятиэтажного дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Развернут пункт временного размещения на 200 мест", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749116234.html
ногинск
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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T09:44
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PT0M17S
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internet-group@rian.ru
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происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске
09:44 08.09.2021 (обновлено: 10:00 08.09.2021)
В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения
В Ногинске после взрыва газа в жилом доме развернут пункт временного размещения