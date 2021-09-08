https://ria.ru/20210908/noginsk-1749115982.html

В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения

В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения - РИА Новости, 08.09.2021

В Ногинске после взрыва газа развернут пункт временного размещения

Один пункт временного размещения развернут в подмосковном Ногинске для расселения пострадавших жильцов 9-этажного дома при взрыве газа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:44

2021-09-08T09:44

2021-09-08T10:00

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Один пункт временного размещения развернут в подмосковном Ногинске для расселения пострадавших жильцов 9-этажного дома при взрыве газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Принято решение о развертывании одного пункта временного размещения для пострадавших жильцов жилого дома в Ногинске", - сказал собеседник агентства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали восемь человек, эвакуированы более 170 жильцов.Пункт временного размещения на 200 человек развернут в подмосковном Ногинске для приема жильцов пострадавшего от взрыва газа девятиэтажного дома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Развернут пункт временного размещения на 200 мест", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749116234.html

ногинск

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T09:44 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске