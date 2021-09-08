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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Двое детей госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:55
2021-09-08T08:55
2021-09-08T11:04
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Двое детей госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично - четвертого этажа."В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказывается амбулаторно",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в пункте временного размещения зафиксировано пять обращений за медицинской помощью по соматическим заболеваниям, медпомощь была оказана амбулаторно.
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ногинск
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)
08:55 08.09.2021 (обновлено: 11:04 08.09.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней тяжести