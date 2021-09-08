https://ria.ru/20210908/noginsk-1749106399.html

В Ногинске эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

В Ногинске эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 08.09.2021

В Ногинске эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

Всех жильцов девятиэтажного жилого дома в Ногинске эвакуировали после взрыва газа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:17

2021-09-08T08:17

2021-09-08T11:51

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Всех жильцов девятиэтажного жилого дома в Ногинске эвакуировали после взрыва газа, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."Проведена эвакуация жильцов дома", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, дом газифицирован.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104863.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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Кадры выжившей девочки на краю разрушенной квартиры в Ногинске МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ногинске. "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!". Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли. 2021-09-08T08:17 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске