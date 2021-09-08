https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105739.html
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Прокуратура в Подмосковье организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в жилом доме в Ногинске, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:10
2021-09-08T08:10
2021-09-08T08:33
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура в Подмосковье организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в жилом доме в Ногинске, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ"Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Добавляется, что будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Ход проверки поставлен на контроль.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104405.html
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T08:10
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске
08:10 08.09.2021 (обновлено: 08:33 08.09.2021)
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Прокуратура в Подмосковье организовала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ногинске