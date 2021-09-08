https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104863.html
Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме
Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 08.09.2021
Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме
Следователи и криминалисты выехали на место происшествия в городе Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:56
2021-09-08T07:56
2021-09-08T08:43
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия в городе Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие."Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия в городе Ногинске", - сказала Тертичная.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T07:56
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео
07:56 08.09.2021 (обновлено: 08:43 08.09.2021)
Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме
На место взрыва газа в жилом доме в Ногинске выехали следователи и криминалисты