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Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме

Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 08.09.2021

Следователи выехали в Ногинск после взрыва газа в жилом доме

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия в городе Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:56

2021-09-08T07:56

2021-09-08T08:43

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия в городе Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие."Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия в городе Ногинске", - сказала Тертичная.

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2021

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T07:56 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео