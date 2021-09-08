https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104405.html

После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек

После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек - РИА Новости, 08.09.2021

После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек

Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:52

2021-09-08T07:52

2021-09-08T11:51

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, информация о пострадавших уточняется."Спасены три человека, в том числе два ребенка. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. На данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.Добавляется, что загорания нет. В МЧС уточнили, что предварительно повреждено пять квартир.

https://ria.ru/20210908/vzryv-1749104218.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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Кадры выжившей девочки на краю разрушенной квартиры в Ногинске МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ногинске. "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!". Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли. 2021-09-08T07:52 true PT0M34S

Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T07:52 true PT0M47S

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске