https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104405.html
После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек
После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек - РИА Новости, 08.09.2021
После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек
Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:52
2021-09-08T07:52
2021-09-08T11:51
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749141916_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d84c415524098662bf01302654780155.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, информация о пострадавших уточняется."Спасены три человека, в том числе два ребенка. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. На данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.Добавляется, что загорания нет. В МЧС уточнили, что предварительно повреждено пять квартир.
https://ria.ru/20210908/vzryv-1749104218.html
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры выжившей девочки на краю разрушенной квартиры в Ногинске
МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ногинске. "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!". Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли.
2021-09-08T07:52
true
PT0M34S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749141916_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0d242793c85ea967116a567fec6f73f2.jpg
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T07:52
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске
07:52 08.09.2021 (обновлено: 11:51 08.09.2021)
После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек
После взрыва газа в Ногинске спасли трех человек, в том числе двух детей