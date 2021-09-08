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СК проверит данные о нападении мужчины на школьницу в Воронеже
СК проверит данные о нападении мужчины на школьницу в Воронеже - РИА Новости, 08.09.2021
СК проверит данные о нападении мужчины на школьницу в Воронеже
Следователи проверяют информацию о нападении мужчины на школьницу на окраине Воронежа, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:15
2021-09-08T16:15
2021-09-08T16:15
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нападении мужчины на школьницу на окраине Воронежа, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.Информация о том, что 7 сентября мужчина напал на 10-летнюю школьницу в микрорайоне ВАИ, появилась сначала в соцсетях, а затем в СМИ. Очевидцы происшествия рассказывали, как неизвестный на улице Туполева схватил школьницу за волосы и пытался закрыть ей рот, однако девочке удалось вырваться."Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность", - сообщил собеседник агентства.
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК проверит данные о нападении мужчины на школьницу в Воронеже
Следователи проверят информацию о нападении мужчины на школьницу на окраине Воронежа