https://ria.ru/20210908/murashko-1749109075.html

Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при взрыве в Ногинске

Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при взрыве в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при взрыве в Ногинске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате происшествия в многоквартирном доме в Ногинске,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:52

2021-09-08T08:52

2021-09-08T08:59

происшествия

ногинск

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате происшествия в многоквартирном доме в Ногинске, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ, в региональном управлении ведомства заявили о 4 пострадавших, в том числе 2 детях."Оказание помощи пострадавшим в результате инцидента находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749109211.html

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T08:52 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье), михаил мурашко