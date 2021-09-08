https://ria.ru/20210908/moskva-1749154155.html
Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве
Власти Москвы приняли щадящий режим ограничительных мер во время пандемии коронавируса, что позволило экономике работать свободно на 90%, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:21
2021-09-08T12:21
2021-09-08T12:21
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Москвы приняли щадящий режим ограничительных мер во время пандемии коронавируса, что позволило экономике работать свободно на 90%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме."Каждая страна принимает по-своему меры и по-своему реагирует. Мы приняли такой щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии", - сказал Собянин.По его словам, в случае подъёма заболеваемости, в городе принимаются точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы. Собянин отметил, что аналогичные решения принимаются в целом по стране."Мы видим, что экономика России, экономика наших городов в меньшей степени пострадала, чем могло бы быть, если бы мы вели себя по-другому",- сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве
Собянин: щадящие меры по COVID-19 в Москве позволили экономике работать на 90% свободно
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Власти Москвы
приняли щадящий режим ограничительных мер во время пандемии коронавируса, что позволило экономике работать свободно на 90%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, выступая на Московском финансовом форуме.
"Каждая страна принимает по-своему меры и по-своему реагирует. Мы приняли такой щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии", - сказал Собянин.
По его словам, в случае подъёма заболеваемости, в городе принимаются точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы. Собянин отметил, что аналогичные решения принимаются в целом по стране.
"Мы видим, что экономика России, экономика наших городов в меньшей степени пострадала, чем могло бы быть, если бы мы вели себя по-другому",- сказал он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.