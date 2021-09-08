https://ria.ru/20210908/moskva-1749154155.html

Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве

Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин рассказал о результатах щадящих мер по COVID-19 в Москве

Власти Москвы приняли щадящий режим ограничительных мер во время пандемии коронавируса, что позволило экономике работать свободно на 90%, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:21

2021-09-08T12:21

2021-09-08T12:21

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Москвы приняли щадящий режим ограничительных мер во время пандемии коронавируса, что позволило экономике работать свободно на 90%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме."Каждая страна принимает по-своему меры и по-своему реагирует. Мы приняли такой щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии", - сказал Собянин.По его словам, в случае подъёма заболеваемости, в городе принимаются точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы. Собянин отметил, что аналогичные решения принимаются в целом по стране."Мы видим, что экономика России, экономика наших городов в меньшей степени пострадала, чем могло бы быть, если бы мы вели себя по-другому",- сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/koronavirus-1749144371.html

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