https://ria.ru/20210908/moskva-1749113010.html

Для программы "Миллион призов" выделили еще одну квартиру в Москве

Для программы "Миллион призов" выделили еще одну квартиру в Москве - РИА Новости, 08.09.2021

Для программы "Миллион призов" выделили еще одну квартиру в Москве

Предприниматели выделили еще одну квартиру в Москве для программы "Миллион призов", теперь среди участников разыгрывается 21 квартира, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:25

2021-09-08T09:25

2021-09-08T09:31

общество

москва

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предприниматели выделили еще одну квартиру в Москве для программы "Миллион призов", теперь среди участников разыгрывается 21 квартира, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Предприниматели выделили еще одну квартиру в Москве для акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Таким образом, среди участников будут разыгрывать 21 квартиру. Все они однокомнатные", — говорится в сообщении.Определение победителей будет проходить в эфире канала "Москва 24" с 18 по 20 сентября ежедневно с 09:00 до 10:00.Помимо квартир, разыграют автомобили и призовые баллы. Можно будет получить 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов и обменять их на покупки у партнеров программы. Кроме того, есть возможность пожертвовать баллы на благотворительность.Для участия в акции нужно зарегистрироваться и проголосовать онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Сделать это могут совершеннолетние жители столицы, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября.Москвичам предстоит проголосовать за депутатов Госдумы, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского также смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукина — муниципальных депутатов.

https://ria.ru/20210908/prizy-1749108714.html

https://ria.ru/20210827/mosgorduma-1747542268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, московская городская дума, госдума рф