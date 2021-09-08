https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html

На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей

На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей - РИА Новости, 08.09.2021

На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей

Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:24

2021-09-08T14:24

2021-09-08T14:24

вологодская область

олег кувшинников

череповец

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ВОЛОГДА, 8 сен – РИА Новости. Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских территориях Вологодской области, деньги поступают по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков на оперативном совещании в правительстве региона."В региональной программе принимает участие 41 медицинская организация первичного звена здравоохранения области, включая центральные районные больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения Вологды и Череповца. Общий объем финансового обеспечения программы на ближайшие пять лет составляет 5,4 миллиарда рублей, 10% из этой суммы составит софинансирование из регионального бюджета. В 2021 году на реализацию программы запланировано 982,7 миллиона рублей", - сказал он.Большую часть средств, более 750 миллионов, в этом году направили на приобретение 289 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций-участниц проекта. 93 миллиона – на обновление автомобильного парка, 138,5 миллионов рублей – на приобретение модульных ФАПов и амбулаторий для девяти сельских районов и капитальный ремонт зданий Никольской, Сокольской и Тотемской центральных районных больниц.Губернатор области Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения программу модернизации первичного звена держать на личном контроле. "От этого зависит здоровье и жизнь наших вологжан. Необходимо обеспечить шаговую доступность оказания медицинской помощи на территории региона. При проведении градостроительных советов в районах прошу уделить особое внимание состоянию ФАПов", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20210901/nalogi-1748188448.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников, череповец