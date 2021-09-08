Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html
На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей
На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей - РИА Новости, 08.09.2021
На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей
Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:24
2021-09-08T14:24
вологодская область
олег кувшинников
череповец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ВОЛОГДА, 8 сен – РИА Новости. Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских территориях Вологодской области, деньги поступают по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков на оперативном совещании в правительстве региона."В региональной программе принимает участие 41 медицинская организация первичного звена здравоохранения области, включая центральные районные больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения Вологды и Череповца. Общий объем финансового обеспечения программы на ближайшие пять лет составляет 5,4 миллиарда рублей, 10% из этой суммы составит софинансирование из регионального бюджета. В 2021 году на реализацию программы запланировано 982,7 миллиона рублей", - сказал он.Большую часть средств, более 750 миллионов, в этом году направили на приобретение 289 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций-участниц проекта. 93 миллиона – на обновление автомобильного парка, 138,5 миллионов рублей – на приобретение модульных ФАПов и амбулаторий для девяти сельских районов и капитальный ремонт зданий Никольской, Сокольской и Тотемской центральных районных больниц.Губернатор области Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения программу модернизации первичного звена держать на личном контроле. "От этого зависит здоровье и жизнь наших вологжан. Необходимо обеспечить шаговую доступность оказания медицинской помощи на территории региона. При проведении градостроительных советов в районах прошу уделить особое внимание состоянию ФАПов", - сказал Кувшинников.
https://ria.ru/20210901/nalogi-1748188448.html
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кувшинников, череповец
14:24 08.09.2021
 

На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 8 сен – РИА Новости. Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских территориях Вологодской области, деньги поступают по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков на оперативном совещании в правительстве региона.
"В региональной программе принимает участие 41 медицинская организация первичного звена здравоохранения области, включая центральные районные больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения Вологды и Череповца. Общий объем финансового обеспечения программы на ближайшие пять лет составляет 5,4 миллиарда рублей, 10% из этой суммы составит софинансирование из регионального бюджета. В 2021 году на реализацию программы запланировано 982,7 миллиона рублей", - сказал он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 16:09Вологодская область
Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов
Большую часть средств, более 750 миллионов, в этом году направили на приобретение 289 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций-участниц проекта. 93 миллиона – на обновление автомобильного парка, 138,5 миллионов рублей – на приобретение модульных ФАПов и амбулаторий для девяти сельских районов и капитальный ремонт зданий Никольской, Сокольской и Тотемской центральных районных больниц.
Губернатор области Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения программу модернизации первичного звена держать на личном контроле. "От этого зависит здоровье и жизнь наших вологжан. Необходимо обеспечить шаговую доступность оказания медицинской помощи на территории региона. При проведении градостроительных советов в районах прошу уделить особое внимание состоянию ФАПов", - сказал Кувшинников.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЧереповец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Лента новостейМолния