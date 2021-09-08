На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей
ВОЛОГДА, 8 сен – РИА Новости. Почти миллиард рублей будет направлен в текущем году на капитальный ремонт, оснащение оборудованием и медтранспортом медицинских организаций в сельских территориях Вологодской области, деньги поступают по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков на оперативном совещании в правительстве региона.
"В региональной программе принимает участие 41 медицинская организация первичного звена здравоохранения области, включая центральные районные больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения Вологды и Череповца. Общий объем финансового обеспечения программы на ближайшие пять лет составляет 5,4 миллиарда рублей, 10% из этой суммы составит софинансирование из регионального бюджета. В 2021 году на реализацию программы запланировано 982,7 миллиона рублей", - сказал он.
Большую часть средств, более 750 миллионов, в этом году направили на приобретение 289 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций-участниц проекта. 93 миллиона – на обновление автомобильного парка, 138,5 миллионов рублей – на приобретение модульных ФАПов и амбулаторий для девяти сельских районов и капитальный ремонт зданий Никольской, Сокольской и Тотемской центральных районных больниц.
Губернатор области Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения программу модернизации первичного звена держать на личном контроле. "От этого зависит здоровье и жизнь наших вологжан. Необходимо обеспечить шаговую доступность оказания медицинской помощи на территории региона. При проведении градостроительных советов в районах прошу уделить особое внимание состоянию ФАПов", - сказал Кувшинников.