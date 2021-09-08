https://ria.ru/20210908/mishustin-1749153829.html

Госуслуги должны встроиться в повседневную жизнь россиян, заявил Мишустин

Госуслуги должны встроиться в повседневную жизнь россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2021

Госуслуги должны встроиться в повседневную жизнь россиян, заявил Мишустин

Взаимодействие гражданина и государства должно стать простой и естественной частью жизни россиян, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:20

2021-09-08T12:27

общество

госуслуги

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взаимодействие гражданина и государства должно стать простой и естественной частью жизни россиян, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме."Удобным, простым и прозрачным должно стать взаимодействие гражданина и государственных органов. Госуслуги нужно незаметно встроить в повседневную жизнь людей, и для этого необходимо проактивно информировать всех о новых возникающих возможностях", - сказал Мишустин."Появилась услуга - гражданин автоматически получает об этом информацию, а не ищет ее на различных сайтах, узнав случайно или с серьезной задержкой от соседей, или своих коллег", - отметил глава кабинета министров.Он уточнил, что "вся наша дальнейшая работа будет построена вокруг человека, вокруг его семьи, обеспечения благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, создания комфортной среды для жизни"."Здесь, конечно, не менее важны шаги по повышению финансовой грамотности людей - эти образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20210908/gramotnost-1749148294.html

https://ria.ru/20210906/avtozapolnenie-1748863866.html

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общество, госуслуги, михаил мишустин, россия