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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html
СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*
СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"* - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*
Террористы, "запятнанные кровью американцев", есть в составе нового правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, заявил телеканалу Sky News... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:23
2021-09-08T03:39
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
кандагар
москва
министерство обороны сша
ахмад масуд
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Террористы, "запятнанные кровью американцев", есть в составе нового правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, заявил телеканалу Sky News Arabia источник в Пентагоне.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции объявил состав нового правительства Афганистана.По словам чиновника Пентагона, новый кабмин включает "лиц, признанных террористами, чьи руки запятнаны кровью американцев".Чиновник сообщил, что Вашингтон сейчас хочет стабилизации ситуации в Афганистане, пока оставшиеся там граждане США не покинут страну."(США - ред.) оставляют за собой право преследовать и уничтожать афганских террористов в любом месте, если они представляют угрозу американским интересам", - также отметил чиновник.Основные посты в новом кабинете талибов достались известным членам движения. Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей "Талибана"*, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. В 1996-2001 годах Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьера на территории, подконтрольной движению, был губернатором Кандагара. Двумя его заместителями стали глава политического офиса "Талибана"* Мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политофиса Абдул Салам Ханафи. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов, и.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб, главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, кандагар, москва, министерство обороны сша, ахмад масуд
01:23 08.09.2021 (обновлено: 03:39 08.09.2021)
 
СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*

СМИ: Пентагон назвал министров "Талибана"* террористами с "кровью американцев" на руках

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Террористы, "запятнанные кровью американцев", есть в составе нового правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, заявил телеканалу Sky News Arabia источник в Пентагоне.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции объявил состав нового правительства Афганистана.
По словам чиновника Пентагона, новый кабмин включает "лиц, признанных террористами, чьи руки запятнаны кровью американцев".
"Большинство членов правительства являются радикалами и связаны с террористическими организациями, среди них так называемый министр внутренних дел Сараджуддин Хаккани", - сказал источник телеканала.
Чиновник сообщил, что Вашингтон сейчас хочет стабилизации ситуации в Афганистане, пока оставшиеся там граждане США не покинут страну.
"(США - ред.) оставляют за собой право преследовать и уничтожать афганских террористов в любом месте, если они представляют угрозу американским интересам", - также отметил чиновник.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 19:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили о критической ситуации в стране
Основные посты в новом кабинете талибов достались известным членам движения. Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей "Талибана"*, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. В 1996-2001 годах Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьера на территории, подконтрольной движению, был губернатором Кандагара. Двумя его заместителями стали глава политического офиса "Талибана"* Мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политофиса Абдул Салам Ханафи. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов, и.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб, главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 17:50Захват власти в Афганистане талибами
Талибы оценили обстановку в Панджшере
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ООНКандагарМоскваМинистерство обороны СШААхмад Масуд
 
 
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