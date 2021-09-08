https://ria.ru/20210908/ministry-1749095627.html

СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*

СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"* - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ: в Пентагоне заявили о "крови американцев" на руках властей "Талибана"*

Террористы, "запятнанные кровью американцев", есть в составе нового правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, заявил телеканалу Sky News... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T01:23

2021-09-08T01:23

2021-09-08T03:39

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Террористы, "запятнанные кровью американцев", есть в составе нового правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан"*, заявил телеканалу Sky News Arabia источник в Пентагоне.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции объявил состав нового правительства Афганистана.По словам чиновника Пентагона, новый кабмин включает "лиц, признанных террористами, чьи руки запятнаны кровью американцев".Чиновник сообщил, что Вашингтон сейчас хочет стабилизации ситуации в Афганистане, пока оставшиеся там граждане США не покинут страну."(США - ред.) оставляют за собой право преследовать и уничтожать афганских террористов в любом месте, если они представляют угрозу американским интересам", - также отметил чиновник.Основные посты в новом кабинете талибов достались известным членам движения. Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей "Талибана"*, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. В 1996-2001 годах Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьера на территории, подконтрольной движению, был губернатором Кандагара. Двумя его заместителями стали глава политического офиса "Талибана"* Мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политофиса Абдул Салам Ханафи. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов, и.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб, главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749061333.html

сша

вашингтон (город)

кандагар

москва

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, кандагар, москва, министерство обороны сша, ахмад масуд