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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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"Напиваться и ругаться матом": Михалков оценил новое поколение актеров
"Напиваться и ругаться матом": Михалков оценил новое поколение актеров - РИА Новости, 08.09.2021
"Напиваться и ругаться матом": Михалков оценил новое поколение актеров
Режиссер Никита Михалков оценил в беседе с "Известиями" новое поколение актеров. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T02:00
2021-09-08T02:25
культура
никита михалков
театр
россия
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"Блевать и напиваться": Михалков оценил новое поколение актеров
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков оценил в беседе с "Известиями" новое поколение актеров.Продюсер отметил, что с сомнением смотрит на значимость такой черты нового поколения, как преодоление внутренних барьеров, которые мешали работать актерам раньше.Режиссер выразил мнение, что невозможно заменить свободой мастерство, и указал, как сложно "сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале".Продюсер также отметил, что предыдущие поколения актеров нарушали запреты лишь из-за того, что такие ограничения существовали, но сейчас все кардинально изменилось.-
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никита михалков, театр, россия
02:00 08.09.2021 (обновлено: 02:25 08.09.2021)
 
"Напиваться и ругаться матом": Михалков оценил новое поколение актеров

Михалков: современным актерам невозможно заменить свободой мастерство

© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков оценил в беседе с "Известиями" новое поколение актеров.
Продюсер отметил, что с сомнением смотрит на значимость такой черты нового поколения, как преодоление внутренних барьеров, которые мешали работать актерам раньше.

"Преодолеть барьер не так сложно. Вопрос, что ты можешь после этого предложить? Только этот самый барьер? И что? Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь все, когда ты вооружен технически, как ремесленник, если хотите, — вот свобода, которую я признаю", — заявил Михалков.

Режиссер выразил мнение, что невозможно заменить свободой мастерство, и указал, как сложно "сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале".
"Они научились "как", но не все понимают "что". "Как делать" — можно и зайца научить играть на барабане. "Что делать" — взгляд на вещи, point of view, "что ты видишь в том, что ты видишь". Как сделать так, чтобы другие увидели то же, что и ты? Вот это уже талант", — объяснил Михалков.
Продюсер также отметил, что предыдущие поколения актеров нарушали запреты лишь из-за того, что такие ограничения существовали, но сейчас все кардинально изменилось.
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