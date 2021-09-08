"Напиваться и ругаться матом": Михалков оценил новое поколение актеров

"Они научились "как", но не все понимают "что". "Как делать" — можно и зайца научить играть на барабане. "Что делать" — взгляд на вещи, point of view, "что ты видишь в том, что ты видишь". Как сделать так, чтобы другие увидели то же, что и ты? Вот это уже талант", — объяснил Михалков.