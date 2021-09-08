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Ученые установили, какой рост был у Микеланджело

Ученые установили, какой рост был у Микеланджело - РИА Новости, 08.09.2021

Ученые установили, какой рост был у Микеланджело

Ученые из исследовательского центра антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FABAP), расположенного на итальянском острове Сицилия, установили, какой рост... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:23

2021-09-08T19:23

2021-09-08T19:23

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые из исследовательского центра антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FABAP), расположенного на итальянском острове Сицилия, установили, какой рост был у скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, сообщает Daily Mail. Исследованием занимались палеопатолог Франческо Мария Галасси и судебный антрополог Елена Варотто. Они изучили три кожаные туфли одного размера, оставленные в доме Микеланджело во Флоренции после его смерти.С помощью специальной формулы, основанной на длине (22-23 сантиметра) и ширине изделий, Галасси и Варотто пришли к выводу, что рост Микеланджело был примерно 160 сантиметров. Хотя для современного европейца — это немного, в конце XV — начале XVI веков такой рост у мужчин считался средним. Тем более, что исследователи полагают, что старинные туфли мог носить не сам Микеланджело, а кто-то из членов его семьи или даже потомков.В издании отмечают, что проведенный анализ — первая попытка ученых оценить физические характеристики великого художника на основе его личных вещей. Ранее эксперты провели несколько исследований, чтобы больше узнать о личности одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения. Например, они проанализировали некоторые произведения Микеланджело в разные периоды его жизни и предположили, что к концу жизни (художник умер в возрасте 88 лет — Прим. ред.) он страдал подагрой, артритом, а также у него были признаки отравления свинцом. Для более точных данных необходимо изучить останки художника, которые ни разу не эксгумировались. Но на такой шаг исследователи пока не решаются из-за этических соображений. Сейчас специалисты анализируют отпечатки Микеланджело, которые, как они надеются, прольют больше света на физиологические особенности великого художника.

https://ria.ru/20181019/1531038701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, италия, флоренция, сицилия, возрождение, исследование, музеи