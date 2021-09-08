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https://ria.ru/20210908/mh17-1749164187.html
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17 - РИА Новости, 08.09.2021
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17
Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, учтет показания скончавшегося свидетеля при вынесении решения,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:54
2021-09-08T12:54
в мире
амстердам
украина
нидерланды
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
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АМСТЕРДАМ, 8 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, учтет показания скончавшегося свидетеля при вынесении решения, если они важны для процесса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Анья Зандберген.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, умерший свидетель был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. Адвокат подсудимого Сабине тен Дуссхате, в свою очередь, рассказала агентству, что свидетель был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела его опросить, хотя это было важно, однако он успел дать показания прокуратуре.При этом она не смогла уточнить личность скончавшегося, сославшись на статус анонимности свидетелей в данном процессе.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210907/mh17-1749052078.html
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в мире, амстердам, украина, нидерланды, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование
12:54 08.09.2021
 
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17

Представитель Гаагского суда: показания умершего свидетеля по делу MH17 могут быть учтены

© REUTERS / Piroschka van de WouwСудебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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АМСТЕРДАМ, 8 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, учтет показания скончавшегося свидетеля при вынесении решения, если они важны для процесса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Анья Зандберген.
Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, умерший свидетель был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. Адвокат подсудимого Сабине тен Дуссхате, в свою очередь, рассказала агентству, что свидетель был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела его опросить, хотя это было важно, однако он успел дать показания прокуратуре.
"Если он дал показания и они оказались важными, суд учтет их при вынесения решения", - сказала Зандберген.
При этом она не смогла уточнить личность скончавшегося, сославшись на статус анонимности свидетелей в данном процессе.
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:58
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:30
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:20
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
 
В миреАмстердамУкраинаНидерландыКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. Расследование
 
 
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