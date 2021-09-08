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Чиновника из иркутской мэрии приговорили к условному сроку

Чиновника из иркутской мэрии приговорили к условному сроку - РИА Новости, 08.09.2021

Чиновника из иркутской мэрии приговорили к условному сроку

Бывшему начальнику департамента администрации Иркутска за получение взятки суд назначил условный срок и штраф в 4 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:24

2021-09-08T09:24

2021-09-08T09:24

происшествия

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ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Бывшему начальнику департамента администрации Иркутска за получение взятки суд назначил условный срок и штраф в 4 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска признан виновным в получении взятки. Судом и следствием установлено, что в конце 2019 года он во время аукциона на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения в поселке Ермаковка предложил директору фирмы "Восход" за 200 тысяч рублей способствовать в выигрыше контракта и приемке работ. Деньги после аукциона были переданы чиновнику. В июне 2020 года во время задержания в здании городской администрации, мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако ему это не удалось."С учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении.Ранее за дачу взятки был вынесен приговор генеральному директору ООО "Восход".

https://ria.ru/20210826/vzyatka-1747394357.html

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