https://ria.ru/20210908/liniya-1749129471.html
В Ногинске после взрыва открыли горячую линию
В Ногинске после взрыва открыли горячую линию - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске после взрыва открыли горячую линию
Телефон горячей линии начал работать в Главном управлении МЧС по Московской области после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщили... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:59
2021-09-08T10:59
2021-09-08T11:28
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Телефон горячей линии начал работать в Главном управлении МЧС по Московской области после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На базе Главного управления МЧС по Московской области развернута горячая линия: 8-495-542-21-41", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов министерства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. По данным ГУ МЧС, пострадали девять человек.В пресс-службе минздрава Подмосковья заявили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Позже в региональном главке СК РФ уточнили, что два человека погибли и пятеро пострадали.
https://ria.ru/20210908/gaz-1749119793.html
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске
10:59 08.09.2021 (обновлено: 11:28 08.09.2021)
В Ногинске после взрыва открыли горячую линию
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в Ногинске