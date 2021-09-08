https://ria.ru/20210908/lechenie-1749212930.html
Пермского подростка, убившего семью, направили на принудительное лечение
Пермского подростка, убившего семью, направили на принудительное лечение - РИА Новости, 08.09.2021
Пермского подростка, убившего семью, направили на принудительное лечение
Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, суд направил на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:28
2021-09-08T16:28
2021-09-08T16:28
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 8 сен - РИА Новости. Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, суд направил на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде региона."В отношении несовершеннолетнего сегодня вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера", - рассказал представитель суда, добавив, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.Ранее следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В заключении отмечается, что юноша не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства.По данным СК, 1 марта в частном жилом доме поселка Октябрьский Пермского края молодой человек топором зарубил мать и отца. После убийства родителей несовершеннолетний, воспользовавшись мобильным телефоном матери, похитил через приложение 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы 12-летней сестры, топором убил и ее.Подозреваемого задержали в Екатеринбурге.Следствие также информировало, что мотивом убийств 16-летний подросток назвал семейные конфликты. Его обвинили по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
https://ria.ru/20210603/prigovor-1735480027.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Пермского подростка, убившего семью, направили на принудительное лечение
Пермского подростка, убившего родителей и сестру, направили на принудительное лечение