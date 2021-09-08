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Одаренные школьники Липецкой области отправятся в "Артек"
Одаренные школьники Липецкой области отправятся в "Артек" - РИА Новости, 08.09.2021
Одаренные школьники Липецкой области отправятся в "Артек"
Группа липецких школьников, одержавших победу в финале регионального конкурса "Время новых возможностей", поедет в лагерь "Артек", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:58
2021-09-08T15:58
2021-09-08T15:58
липецкая область
липецк
артек
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Группа липецких школьников, одержавших победу в финале регионального конкурса "Время новых возможностей", поедет в лагерь "Артек", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, конкурс "Время новых возможностей", организованный центром поддержки одаренных детей "Стратегия", проходил в области с мая по август 2021 года. Школьники писали эссе на тему "Моя будущая профессия", решали комплекс задач по направлениям профессиональной диагностики, составленный экспертами конкурса, участвовали в деловой командной игре. За главный приз – поездку в "Артек" - боролось более тысячи школьников. По итогам конкурса жюри определило 10 победителей по направлениям "Искусство", "Здравоохранение", "Образование", "Экономика", "Производство", "Политика"."Мы ведем большую работу по выявлению и поддержке одаренных ребят. В недалеком будущем они станут молодыми специалисты, способными вывести социально-экономическую жизнь региона на совершенно новый уровень", - сказал руководитель региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что конкурс проходил в четыре этапа. Интеллектуальные соревнования проводились впервые и стали, по мнению главы региона, эффективной моделью предпрофессионального образования. поэтому будут проводиться ежегодно.
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липецк, артек, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости
. Группа липецких школьников, одержавших победу в финале регионального конкурса "Время новых возможностей", поедет в лагерь "Артек
", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По его словам, конкурс "Время новых возможностей", организованный центром поддержки одаренных детей "Стратегия", проходил в области с мая по август 2021 года. Школьники писали эссе на тему "Моя будущая профессия", решали комплекс задач по направлениям профессиональной диагностики, составленный экспертами конкурса, участвовали в деловой командной игре. За главный приз – поездку в "Артек" - боролось более тысячи школьников. По итогам конкурса жюри определило 10 победителей по направлениям "Искусство", "Здравоохранение", "Образование", "Экономика", "Производство", "Политика".
"Мы ведем большую работу по выявлению и поддержке одаренных ребят. В недалеком будущем они станут молодыми специалисты, способными вывести социально-экономическую жизнь региона на совершенно новый уровень", - сказал руководитель региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что конкурс проходил в четыре этапа. Интеллектуальные соревнования проводились впервые и стали, по мнению главы региона, эффективной моделью предпрофессионального образования. поэтому будут проводиться ежегодно.