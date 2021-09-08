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В Германии предрекли Афганистану тяжелый гуманитарный кризис
В Германии предрекли Афганистану тяжелый гуманитарный кризис - РИА Новости, 08.09.2021
В Германии предрекли Афганистану тяжелый гуманитарный кризис
Афганистан не будет стабильным без международной поддержки, радикальное движение "Талибан"* должно понять, что изоляция не в их интересах, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:57
2021-09-08T19:35
в мире
талибан
афганистан
германия
мид германии
хайко маас
кабул
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Афганистан не будет стабильным без международной поддержки, радикальное движение "Талибан"* должно понять, что изоляция не в их интересах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Дискуссии, которые мы провели с коллегами, показали, насколько высока обеспокоенность о дальнейшем развитии событии, и не только здесь, в Германии. Мы стоим лицом к лицу с тяжелым гуманитарным кризисом, которого мы обязаны избежать. Поэтому мы должны оперативно оказывать гуманитарную помощь людям, в первую очередь через ООН. Это не только моральная обязанность, но и вопрос региональной стабильности", - заявил он.Берлин ожидает от "Талибана"*, что движение "для этой цели не будет препятствовать запланированному открытию аэропорта Кабула", добавил министр, выразив надежду, что "это вскоре удастся". Кроме того, Германия ожидает, что те, "за кого мы (Германия) брали ответственность", будут иметь возможность покидать страну, что Афганистан не превратится в площадку для "экспорта терроризма", а также требует защиты прав человека, в том числе прав женщин, и вовлечение в правительство всех общественных групп. По его словам, на этом фоне сообщения о составе правительства Афганистана без включения других групп общества "не являются сигналом международного сотрудничества и стабильности в стране"."Мы надеемся, что при дальнейшем формировании правительства, которое еще не завершено, необходимые сигналы будут посланы. Потому что "Талибан"* должен понимать, что международная изоляция не в его интересах, в первую очередь, не в интересах населения Афганистан. Страна с полностью разрушенной экономикой никогда не будет стабильной", - заключил министр.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, германия, мид германии, хайко маас, кабул
18:57 08.09.2021 (обновлено: 19:35 08.09.2021)
 
В Германии предрекли Афганистану тяжелый гуманитарный кризис

Глава МИД Германии Маас: Афганистану угрожает тяжелый гуманитарный кризис

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Афганистан не будет стабильным без международной поддержки, радикальное движение "Талибан"* должно понять, что изоляция не в их интересах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Дискуссии, которые мы провели с коллегами, показали, насколько высока обеспокоенность о дальнейшем развитии событии, и не только здесь, в Германии. Мы стоим лицом к лицу с тяжелым гуманитарным кризисом, которого мы обязаны избежать. Поэтому мы должны оперативно оказывать гуманитарную помощь людям, в первую очередь через ООН. Это не только моральная обязанность, но и вопрос региональной стабильности", - заявил он.
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Берлин ожидает от "Талибана"*, что движение "для этой цели не будет препятствовать запланированному открытию аэропорта Кабула", добавил министр, выразив надежду, что "это вскоре удастся". Кроме того, Германия ожидает, что те, "за кого мы (Германия) брали ответственность", будут иметь возможность покидать страну, что Афганистан не превратится в площадку для "экспорта терроризма", а также требует защиты прав человека, в том числе прав женщин, и вовлечение в правительство всех общественных групп. По его словам, на этом фоне сообщения о составе правительства Афганистана без включения других групп общества "не являются сигналом международного сотрудничества и стабильности в стране".
"Мы надеемся, что при дальнейшем формировании правительства, которое еще не завершено, необходимые сигналы будут посланы. Потому что "Талибан"* должен понимать, что международная изоляция не в его интересах, в первую очередь, не в интересах населения Афганистан. Страна с полностью разрушенной экономикой никогда не будет стабильной", - заключил министр.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанГерманияМИД ГерманииХайко МаасКабул
 
 
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