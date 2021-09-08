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В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане
В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане - РИА Новости, 08.09.2021
В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане
В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, сообщил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:48
2021-09-08T15:57
в мире
берлин (город)
талибан
афганистан
мид германии
хайко маас
россия
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БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, сообщил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас."Многие районы страны уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. В то же время прекратились выплаты международной помощи", — сказал министр.Он отметил, что если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, то может возникнуть угроза экономического коллапса вслед за политическим. Его гуманитарные последствия могут оказаться еще более серьезными, подчеркнул Маас."Это вызывает &lt;...&gt; озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе", — добавил глава МИД.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и заявил об окончании двадцатилетней войны. Во вторник движение объявило состав временного правительства Афганистана.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, берлин (город), талибан, афганистан, мид германии, хайко маас, россия
11:48 08.09.2021 (обновлено: 15:57 08.09.2021)
 
В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане

Глава МИД ФРГ Маас: Афганистан может столкнуться с тройным гуманитарным кризисом

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движения сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движения сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, сообщил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас.
"Многие районы страны уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. В то же время прекратились выплаты международной помощи", — сказал министр.
Он отметил, что если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, то может возникнуть угроза экономического коллапса вслед за политическим. Его гуманитарные последствия могут оказаться еще более серьезными, подчеркнул Маас.
"Это вызывает <...> озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе", — добавил глава МИД.
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Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреБерлин (город)ТалибанАфганистанМИД ГерманииХайко МаасРоссия
 
 
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