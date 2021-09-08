https://ria.ru/20210908/krizis-1749143228.html

В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане

В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане - РИА Новости, 08.09.2021

В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане

В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, сообщил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:48

2021-09-08T11:48

2021-09-08T15:57

в мире

берлин (город)

талибан

афганистан

мид германии

хайко маас

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748632269_0:271:2093:1448_1920x0_80_0_0_aeb234cb2b6951bee7deba8cb8f689f9.jpg

БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, сообщил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас."Многие районы страны уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. В то же время прекратились выплаты международной помощи", — сказал министр.Он отметил, что если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, то может возникнуть угроза экономического коллапса вслед за политическим. Его гуманитарные последствия могут оказаться еще более серьезными, подчеркнул Маас."Это вызывает <...> озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе", — добавил глава МИД.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и заявил об окончании двадцатилетней войны. Во вторник движение объявило состав временного правительства Афганистана.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

берлин (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), талибан, афганистан, мид германии, хайко маас, россия