Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет
Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет из-за неподобающей одежды
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил журналистам Ахмадулла Васик, замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов.
Крикет, пришедший в Афганистан из Британской Индии, является одним из самых популярных видов спорта в стране, в том числе среди женщин.
"Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости... (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", - сказал Васик в интервью телеканалу SBS.
По его словам, "в эпоху СМИ" женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей. "Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов – ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются", - добавил Васик.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России