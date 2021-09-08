Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/kriket-1749116890.html
Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет
Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет - РИА Новости, 08.09.2021
Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет
Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:48
2021-09-08T09:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746068970_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5c03190f4b52972a5ea8a3e6010f7ae7.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил журналистам Ахмадулла Васик, замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов.Крикет, пришедший в Афганистан из Британской Индии, является одним из самых популярных видов спорта в стране, в том числе среди женщин."Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости... (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", - сказал Васик в интервью телеканалу SBS.По его словам, "в эпоху СМИ" женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей. "Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов – ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются", - добавил Васик.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/taliby-1749077797.html
афганистан
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746068970_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_f8e855dd36ddf2d73dd7d8b9464ddb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
09:48 08.09.2021
 
Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет

Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет из-за неподобающей одежды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил журналистам Ахмадулла Васик, замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов.
Крикет, пришедший в Афганистан из Британской Индии, является одним из самых популярных видов спорта в стране, в том числе среди женщин.
"Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости... (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", - сказал Васик в интервью телеканалу SBS.
По его словам, "в эпоху СМИ" женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей. "Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов – ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются", - добавил Васик.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России
Антипакистанский протест в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 19:56В мире
"Ситуация критическая". "Талибан"* обосновал запрет протестов в стране
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния