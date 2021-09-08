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Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет

Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет - РИА Новости, 08.09.2021

Женщинам в Афганистане могут запретить играть в крикет

Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:48

2021-09-08T09:48

2021-09-08T09:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

панджшер (провинция)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщинам в Афганистане не разрешат играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама, сообщил журналистам Ахмадулла Васик, замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов.Крикет, пришедший в Афганистан из Британской Индии, является одним из самых популярных видов спорта в стране, в том числе среди женщин."Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости... (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", - сказал Васик в интервью телеканалу SBS.По его словам, "в эпоху СМИ" женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей. "Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов – ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются", - добавил Васик.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/taliby-1749077797.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия