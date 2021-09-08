https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749198370.html
В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19
В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не более 2% от всех заболевших составляют привитые от COVID-19. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:14
2021-09-08T15:14
2021-09-08T15:14
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не более 2% от всех заболевших составляют привитые от COVID-19."Не более 2% от всех заболевших составляют те лица, которые были привиты", - сказала она на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210908/vaktsinatsiya-1749189486.html
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алла самойлова, вакцинация россиян от covid-19
В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19
Глава Росздравнадзора Самойлова: среди заболевших COVID-19 привитых около двух процентов