https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749198370.html

В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19

В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В Росздравнадзоре назвали процент привитых среди заболевших COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не более 2% от всех заболевших составляют привитые от COVID-19. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:14

2021-09-08T15:14

2021-09-08T15:14

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не более 2% от всех заболевших составляют привитые от COVID-19."Не более 2% от всех заболевших составляют те лица, которые были привиты", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210908/vaktsinatsiya-1749189486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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