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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:50

2021-09-08T11:50

2021-09-08T11:50

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,08%, Республика Алтай - 0,12%, Республика Бурятия - 0,14%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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