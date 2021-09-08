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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:50
2021-09-08T11:50
2021-09-08T11:50
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,08%, Республика Алтай - 0,12%, Республика Бурятия - 0,14%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,08%