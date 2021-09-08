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В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс
В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс - РИА Новости, 08.09.2021
В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс
Штамм коронавируса дельта плюс не получил распространения в России, заявили РИА Новости в центре "Вектор" Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:25
2021-09-08T06:25
2021-09-08T10:01
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Штамм коронавируса дельта плюс не получил распространения в России, заявили РИА Новости в центре "Вектор" Роспотребнадзора.В центре уточнили, что сейчас в базе GISAID содержится информация лишь о 986 генетических последовательностях, относящихся к варианту дельта плюс, в 33 странах. Почти везде это доли процента от общего числа инфицированных коронавирусом, пояснили в "Векторе".Штамм дельта плюс — мутация широко распространившегося штамма дельта.Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признавал штамм дельта плюс вариантом, "вызывающим беспокойство". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:25 08.09.2021 (обновлено: 10:01 08.09.2021)
В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс
Центр "Вектор": штамм коронавируса дельта плюс не получил распространения в России