https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749101885.html

В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс

В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс - РИА Новости, 08.09.2021

В "Векторе" оценили степень распространения в России штамма дельта плюс

Штамм коронавируса дельта плюс не получил распространения в России, заявили РИА Новости в центре "Вектор" Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:25

2021-09-08T06:25

2021-09-08T10:01

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Штамм коронавируса дельта плюс не получил распространения в России, заявили РИА Новости в центре "Вектор" Роспотребнадзора.В центре уточнили, что сейчас в базе GISAID содержится информация лишь о 986 генетических последовательностях, относящихся к варианту дельта плюс, в 33 странах. Почти везде это доли процента от общего числа инфицированных коронавирусом, пояснили в "Векторе".Штамм дельта плюс — мутация широко распространившегося штамма дельта.Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признавал штамм дельта плюс вариантом, "вызывающим беспокойство". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749098445.html

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2021

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии